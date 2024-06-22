Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:49

Агент Помазуна: «Не знаю, кто такой Аксельрод. Он не имеет никакого отношения к Илье»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов отреагировал на слова французского журналиста Тибо Везиряна.

Везирян заявил, что агент Грегори Аксельрод из агентства One Soccer Agency рассказал ему о переговорах по возможному переходу россиянина в «Атлетико» на правах аренды.

«Вообще не знаю, кто такой этот агент Аксельрод, впервые слышу эту фамилию. Никаких авторизаций по Илье мы никому не давали. Не понимаю, для чего это нужно было выдумывать. Я знаком с руководителями «Атлетико», у меня с ними есть связь, я бы точно что-то знал, если бы это было правдой.
Во время летнего отпуска Илья был в Европе, в том числе в Испании. Может, кто-то увидел его фотографии оттуда и что-то придумал. Но никакого отношения его визит в Испанию к этим слухам не имеет», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбуржцы объявили, что голкипер вернется в московский клуб.

Источник: РБ Спорт
Обсудить
Читайте также
Суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта
«Рубин» оштрафует и накажет Даку за оскорбительную кричалку на Евро-2024
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Виталий Калешин: «Не согласен с Мостовым, без обучения тренеру невозможно показать результат»

Мартынович надеется, что сможет вернуться в «Краснодар» после завершения карьеры футболиста