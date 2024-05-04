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Сегодня, 10:53

Агент Помазуна заявил, что вратарь может покинуть «Урал» по окончании сезона

Виктория Кравченко
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, рассказал о его будущем. Права на игрока принадлежат ЦСКА.

«Вероятность того, что Помазун останется в «Урале» на следующий сезон мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться. Не сомневаюсь, что Помазун приложит максимум усилий, чтобы помочь команде. Для любого вратаря в каждом сезоне бороться за выживание — это психика уже, немного напрягает», — цитирует Помазуна Metaratings.ru.

27-летний футболист в нынешнем сезоне провел за «Урал» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и 7 раз оставил свои ворота «сухими».

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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