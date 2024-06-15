Агент Сафонов — об интересе «Рубина» к Помазуну: «Диалог есть, но никакой конкретики»

Алексей Сафонов, агент вратаря Ильи Помазуна, прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к голкиперу.

«Диалог есть, но сейчас все вратари ходят по кругу. Я даже со своими игроками ничего не обсуждаю, пока нет конкретики. Если она есть, спрашиваю у футболиста, интересно ему или нет. Илья завтра вернется из отпуска, тогда поговорим. Когда он уезжал я сказал ему, чтобы выключил телефон и ни с кем не общался», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что не будет продлевать аренду вратаря.

Контракт 27-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.