Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА может продать вратаря зимой

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил, может ли футболист покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна.

«Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется. Но, повторюсь, скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября он был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.