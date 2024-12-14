Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА может продать вратаря зимой

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Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил, может ли футболист покинуть московский клуб во время зимнего трансферного окна.
«Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна? Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется. Но, повторюсь, скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября он был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.