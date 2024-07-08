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Сегодня, 17:09

Агент Помазуна сообщил, что голкипер начнет сезон в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о будущем своего клиента.

«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Помазун с августа 2020 года выступал за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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