Агент Помазуна высказался об отсутствии вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался об отсутствии голкипера в заявке армейцев на первый зимний сбор и его будущем в московском клубе.

«А что говорить? В ЦСКА есть спортивный директор. Есть руководство. Ты видишь Помазуна в списке на сборы? Нет. И я не вижу. Я всегда на стороне игрока. Ищем варианты. Остальное мне неинтересно», — приводит Legalbet слова Сафонова.

В сентябре появилась информация, что ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой из-за того, что вратарь в интервью допустил возможность перехода в «Спартак».

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2028 года.