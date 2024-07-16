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Сегодня, 20:06

Агент Помазуна: «Голкипер будет играть в РПЛ, но не в ЦСКА»

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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о будущем вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

«Пока Илья тренируется с ЦСКА. Занимаемся поиском новой команды. Думаю, он останется в РПЛ, но будет играть в другой команде. С кем ведем переговоры? Не буду говорить. Вопрос непростой, почти все команды укомплектованы. Мы занимаемся», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Помазун играл в аренде за «Урал». Права на голкипера принадлежали ЦСКА. Летом он вернулся в армейский клуб, но планирует снова уйти в аренду, поскольку не будет получать игрового времени в Москве.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
Матвей Сафонов
ФК ЦСКА (Москва)
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