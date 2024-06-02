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Сегодня, 19:22

Агент Понсе рассказал, что к футболисту есть интерес из Колумбии

Алина Савинова
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Даниэль Ямин, агент форварда «Акрона» Андреса Понсе, заявил, что футболист может покинуть тольяттинский клуб этим летом.

«Будущее Понсе остается открытым, к нему есть интерес из Колумбии. Но мы посмотрим, на рынке все быстро меняется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне 27-летний Понсе принял участие в 33 матчах за «Акрон» в Мелбет-Первой лиге и забил 6 голов. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня.

Ранее «Акрон» в стыковых матчах победил «Урал» и вышел в высший дивизион страны.

Источник: РБ Спорт
Андрес Понсе
Футбол
ФК Акрон
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