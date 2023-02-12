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Сегодня, 12:51

Агент Портанова сообщил о срыве переговоров с «Торпедо» и «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент итальянского полузащитника «Дженоа» Маноло Портанова Маттео Матерацци в комментарии для «СЭ» подтвердил факт переговоров с «Торпедо» и «Крыльями Советов».

«Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но все сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю. Возможно, Портанова еще сможет оказаться в России до конца трансферного окна. Но пока к нам никто больше не обращался», — сказал Матерацци «СЭ».

Ранее Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что итальянский полузащитник был предложен российским «Торпедо» и «Крыльям Советов».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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