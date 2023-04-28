Агент Пояркова заявил, что футболист набирает форму с молодежной командой

Агент Павел Банатин рассказал, что защитник «Ростова» Николай Поярков восстановился после повреждения.

«С Николаем все хорошо, он восстановился, в данный момент набирает форму с молодежной командой», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

После зимнего перерыва 23-летний защитник «Ростова» Николай Поярков не играл, восстанавливаясь после разрыва связи голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне Николай Поярков провел два матча в составе «Ростова» в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.