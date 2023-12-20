Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:54

Агент Прохина: «По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал информацию о возможной аренде в «Оренбург».

«Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идута. С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И все меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок», — цитирует «РБ Спорт» Голяна.

В этом сезоне Прохин сыграл в 15 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prohina-karpin-ne-protiv-perehoda-danily-v-orenburg/
Данила Прохин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Ростов
0
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Путин оценил грамотность и оперативность личного состава спецслужб РФ
Израиль выразил готовность к перемирию ради освобождения заложников
В Ирландии подтвердили разговор премьера с пранкерами в этом году
Одного из избивших ветерана СВО в Санкт-Петербурге заключили под стражу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кобелев назвал футболистов, игра которых в РПЛ приятно его удивила