Агент Прохина заявил о возвращении защитника в «Ростов»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника Данилы Прохина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Данила возвращается в «Ростов», арендное соглашение с «Оренбургом» завершилось. Пока ведем диалог о будущем игрока. Мы обсуждаем различные варианты», — сказал Голяна «СЭ».

Прохин сезон-2023/24 провел в «Оренбурге». Он сыграл 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Права на футболиста принадлежат «Ростову». Контракт 23-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.