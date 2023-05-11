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Сегодня, 15:20

Агент Пушкин уверен, что Личка принесет много пользы «Оренбургу»

Алина Савинова
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Агент Сергей Пушкин высказался на тему возможного продления контракта нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом».

«Пока тему контракта никто не поднимает, у Владимира еще год контракта с «Оренбургом». Он старается, выходит на поле, приносит пользу команде. Со стороны руководства к нему вопросов вообще нет. Также его очень ценит Марцел, все хорошо. Да, он пропустил первую часть, но я уверен, что Володя еще принесет много пользы», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Обухов подписал контракт с «Оренбургом» в декабре 2021 года. В текущем сезоне 31-летний форвард провел 7 матчей в РПЛ и отметился 1 голом.

По итогам 26 туров «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lichka-tsenit-obuhova-on-eshhe-prineset-mnogo-pol-zy-orenburgu/
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
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