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1 апреля, 21:42

Агент Радмановаца: «Останется ли Никола в «Балтике»? Посмотрим, что будет дальше»

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Агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о дальнейшем будущем игрока в клубе.

«Останется ли Никола в «Балтике»? До лета еще много времени, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова агент «РБ Спорт».

Радмановац перешел в «Балтику» летом 2022 года. Всего за калининградскую команду он провел 58 матчей, забив 1 гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего серба в 800 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Балтика
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