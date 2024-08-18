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18 августа, 23:43

Агент Рахмановича: «Амар остается в «Крыльях», это железобетонно»

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Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Амар остается в «Крыльях», это железобетонно. Никто не ведет никаких переговоров с другими клубами. Рахманович сейчас травмирован, у него проблемы с голеностопом, будем надеяться, что поскорее вернется на поле. Точных сроков восстановления назвать не могу», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

30-летний Рахманович выступает за российский клуб с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. Полузащитник еще не играл за «Крылья Советов» в текущем сезоне из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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