Агент Рахмановича не исключил, что хавбек останется в «Крыльях Советов»

Футбольный агент Младен Ратковица прокомментировал будущее полузащитника Амара Рахмановича.

«В данный момент нет достаточно хорошего варианта, который устроил бы все стороны. Но Амар стабильно выступает в «Крыльях», против «Ахмата» в первом туре он вышел на замену и был одним из лучших на поле. Так что посмотрим, что произойдет дальше. Будем искать лучший вариант для Рахмановича, и если наилучшим будет остаться в Самаре, так тому и быть, он останется», — цитирует агента «РБ Спорт».

29-летний Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-м он перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 26 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.