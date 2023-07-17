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Сегодня, 16:28

Агент Рахмановича рассказал, что общается с несколькими российскими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о ситуации с будущим Амара Рахмановича.

«Рахманович провел один сезон в «Крыльях», сейчас мы ищем варианты для него. Мы активно общаемся с самарским клубом, рассматриваем как аренду, так и полноценный трансфер. Посмотрим, как будет лучше для всех. Но сейчас Амар с «Крыльями», его все устраивает в клубе, в прошлом сезоне он провел много матчей. Пока мы точно не знаем, уйдет он или останется, нужен вариант, который устроит всех. Мы общаемся с несколькими клубами. Большего на данный момент сказать не могу», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

29-летний Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 26 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rahmanovicha-obshhaemsya-s-neskol-kimi-rossijskimi-klubami-obsuzhdaem-transfer-ili-arendu/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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