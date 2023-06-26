Агент Раконьяца заявил, что игрок покинет «Црвену Звезду»: «Ищем клуб для Марко в Европе»

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за «Црвену Звезду», прокомментировал корреспонденту «СЭ» будущее игрока.

«Ищем новый клуб для Марко в Европе. Он точно не будет играть за «Црвену Звезду», за которую выступал на правах аренды», — сказал Глушевич «СЭ».

В сезоне-2022/23 23-летний форвард провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.