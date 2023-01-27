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Сегодня, 11:59

Агент Раконьяца заявил, что «Локомотив» ведет переговоры с «Црвеной Звездой»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Црвена Звезда» заинтересована в аренде игрока.

«Клубы ведут переговоры. Насколько возможен переход этой зимой в «Црвену Звезду»? Давайте посмотрим», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. За московский клуб он провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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