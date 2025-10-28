Видео
28 октября, 11:45

Агент Ракова — о словах футболиста про игровое время: «Это нормально: молодость, амбиции»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова футболиста о количестве игрового времени.

Ранее Раков в разговоре с «СЭ» заявил, что хочет получать больше игрового времени.

«Желание игрока — играть как можно больше, даже несмотря на то что он только оправился после травмы. Но это нормально: молодость, амбиции, ярко начал сезон и хочется продолжать в том же духе. Но это была неприятная травма, и врачи контролируют нагрузки. В том числе те, которые он получает во время игры. Никто рисковать здоровьем точно не будет. Как только доктора скажут, что Вадик готов на сто процентов, он будет играть то время, которое он получал в начале сезона», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Вадим Раков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
