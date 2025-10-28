Агент Ракова: «У «Локомотива» точно есть желание продлить контракт с Вадимом»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Локомотивом».

«Мы общаемся. Пока это нельзя называть переговорами. Есть позиция клуба, который хочет продлить игрока, но на какие-то цифры и предложения мы еще не выходили. Желание у «Локомотива» точно есть. Думаю, как минимум обсуждать это мы точно будем», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 10 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.