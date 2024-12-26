Агент Ракова заявил об интересе к игроку «Локомотива» со стороны других клубов

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова заявил, что его клиент отправится на сборы вместе с первой командой, несмотря на интерес других клубов.

«Что касается Ракова, то недавно мы обсудили его будущее вместе с руководством «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Могу сказать, что к нему есть интерес со стороны других клубов, но железнодорожники хотят, чтобы Вадим поехал на первые сборы. Думаю, по его итогам будет принято решение. Если главный тренер не сможет ему гарантировать игровое время, то мы будем искать варианты».

В этом сезоне чемпионата России 19-летний Раков провел 10 матчей. После 18 туров чемпионата «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.