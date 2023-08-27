Агент Ранджеловича заявил, что футболист не перейдет в «Крылья Советов»

Василис Панагиотакис, агент нападающего «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича, заявил, что вопрос о переходе футболиста в «Крылья Советов» закрыт.

«На данный момент вариантов в России нет, с «Крыльями Советов» ничего не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

В сезоне-2022/23 Ранлджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего он провел 28 матчей в составе екатеринбургского клуба, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Вместе с «Олимпиакосом» 26-летний футболист дважды выигрывал чемпионат Греции, а также становился обладателем Кубка страны.