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Сегодня, 16:38

Агент Ранджеловича: «У Лазара соглашение с «Уралом» еще на год»

Алина Савинова
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Василис Панагиотакис, агент вингера «Урала» Лазара Ранджеловича, высказался о будущем футболиста.

«Мы не обсуждали будущее Лазара с «Уралом», полагаю, он останется в команде на следующий сезон. Да и почему должно быть иначе, у него действующее соглашение с клубом еще на год. Если из «Урала» позвонят, тогда будем что-то обсуждать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранджелович выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей за екатеринбургский клуб, отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент «Урал» с 33 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-randzhelovicha-u-lazara-kontrakt-s-uralom-eshhe-na-god/
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