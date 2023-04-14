Агент Ранджеловича заявил, что в «Урале» дали футболисту отдохнуть

Футбольный агент Василис Панагиотакис заявил, что у нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича нет проблем со здоровьем.

«У Лазара нет никакой травмы, тренерский штаб оставил его в запасе для профилактики, чтобы он мог получить немного отдыха. Он полностью здоров и готов играть. Почему Ранджелович смотрится не так ярко во второй половине чемпионата? Нужно немного подождать и вы увидите, как Лазар вернется на свой уровень», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний серб сыграл за «Урал» 19 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.