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Сегодня, 14:22

Агент рассказал, что думает о ситуации с будущим полузащитника «Ростова» Глебова

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Павел Банатин рассказал, что думает о будущем полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Если зимой поступит какое-либо предложение по Данилу, то я сразу же отправлю его в «Ростов». Без малейшего уведомления клуба мы ничего рассматривать не будем, у нас прекрасные отношения с «Ростовом». В планах у Данила первый сбор в Абу-Даби, он сосредоточен на команде сейчас. Но никто не знает, что будет завтра. Сегодня он рад и доволен всем в «Ростове», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний Глебов является воспитанником «Томи». В нынешнем сезоне он провел 23 матча за «Ростов», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-glebov-sosredotochen-na-rostove-bez-kluba-ne-budem-rassmatrivat-nikakih-predlozhenij/
Данил Глебов
ФК Ростов
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