Агент рассказал, что думает о ситуации с будущим полузащитника «Ростова» Глебова

Футбольный агент Павел Банатин рассказал, что думает о будущем полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Если зимой поступит какое-либо предложение по Данилу, то я сразу же отправлю его в «Ростов». Без малейшего уведомления клуба мы ничего рассматривать не будем, у нас прекрасные отношения с «Ростовом». В планах у Данила первый сбор в Абу-Даби, он сосредоточен на команде сейчас. Но никто не знает, что будет завтра. Сегодня он рад и доволен всем в «Ростове», — цитирует агента «РБ Спорт».