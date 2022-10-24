«Спартак» летом проявлял интерес к нападающему «Урала» Гаджимурадову

Сегодня, 18:13
Агент Дмитрий Кигинько подтвердил , что летом «Спартак» всерьез проявлял интерес к нападающему «Урала» Рамазану Гаджимурадову.
— История про интерес «Спартака» — это все было реально?
— Да, это все реальная история, — приводит слова агента «РБ Спорт».
— Сохраняется ли интерес «Спартака» к Гаджимурадову и есть ли вероятность перехода зимой?
— Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов — интересный футболист.
— Ему самому хочется остаться или он воспринимает переход в «Спартак», как шаг вперед и ему это интересно?
— Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог велся, но, к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного.
— Интерес был только от «Спартака» или другие топовые клубы тоже выходили?
— Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в премьер-лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал». Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними.