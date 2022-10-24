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Сегодня, 18:13

«Спартак» летом проявлял интерес к нападающему «Урала» Гаджимурадову

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Дмитрий Кигинько подтвердил , что летом «Спартак» всерьез проявлял интерес к нападающему «Урала» Рамазану Гаджимурадову.

— История про интерес «Спартака» — это все было реально?

— Да, это все реальная история, — приводит слова агента «РБ Спорт».

— Сохраняется ли интерес «Спартака» к Гаджимурадову и есть ли вероятность перехода зимой?

— Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов — интересный футболист.

— Ему самому хочется остаться или он воспринимает переход в «Спартак», как шаг вперед и ему это интересно?

— Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог велся, но, к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного.

— Интерес был только от «Спартака» или другие топовые клубы тоже выходили?

— Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в премьер-лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал». Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gadzhimuradova-ramazanom-interesovalsya-ne-tol-ko-spartak/
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