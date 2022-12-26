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Сегодня, 12:21

Агент: «Надеемся, что Обухов станет ключевой фигурой «Оренбурга» во второй половине сезона»

Мария Гусева
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Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, как нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов отреагировал на переход форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Владимир нормально воспринял уход Сычевого, все спокойно, — цитирует «РБ Спорт» Пушкина. — Не было криков ура и что-то в этом роде. Они коллеги. Все понимают, что для Обухова это огромный плюс и шанс закрепиться в основе. Обухов — опытный футболист, который может помочь «Оренбургу», надеемся, что он станет ключевой фигурой клуба во второй половине сезона. Он сделает все возможное, чтобы так и получилось. Сейчас он продолжает тренироваться, готовится к зимним сборам».

В октябре 30-летний форвард «Оренбурга» вернулся в расположение клуба после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Владимир Обухов начал тренировки в общей группе и будет заявлен за команду во время зимнего трансферного окна.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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