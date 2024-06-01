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Сегодня, 12:24

Агент рассказал о будущем хавбека «Ахмата» Тодоровича

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Горан Попов рассказал, что если поступят предложения по Дарко Тодоровичу, окончательное решение примет «Ахмат».

«Что дальше? У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем все на их усмотрение. Все отметили, что Тодорович отлично выглядел после зимнего перерыва. 12-13 матчей он провел на хорошем уровне. Игру с «Зенитом» не берем в расчет, там что-то случилось с концентрацией, причем, не только у Дарко. Так что если возникнет интерес от других клубов, посмотрим, к чему это приведет. Если Тодоровича не захотят отпускать, он продолжит карьеру в «Ахмате», — цитирует Попова «РБ Спорт».

27-летний защитник зимой продлил контракт с «Ахматом». В сезоне-2023/24 он провел за команду 35 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-esli-budet-interes-ot-drugih-klubov-reshenie-za-ahmatom/
ФК Ахмат
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