Агент нападающего казахстанского «Атырау» Никиты Сергеева Алексей Сафонов прокомментировал возвращении своего клиента в профессиональный футбол.

До этого он выступал за клуб из Медиалиги 2DROTS.

«Появилось нормальное предложение, и мы его приняли, зачем ждать? Клуб прислал контракт, мы все посмотрели, поставили печати и все. Сергеев — игрок «Атырау». Сейчас главное, чтобы он там сыграл максимальное количество матчей, у него годичный контракт. Посмотрим, что будет дальше. Варианты в России? Их не было. Он мог сидеть тут и ждать, но он принял решение отправиться туда. Это его выбор. Он перешел в неплохой клуб. «Атырау» хочет попасть в еврокубки», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее 2DROTS стал второй раз подряд победителем Медиалиги, получив призовой фонд в размере 7,5 миллиона рублей.