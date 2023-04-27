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Сегодня, 01:57

Агент Богосаваца: «Игрока все устраивает в «Ахмате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что защитник Мирослав Богосавац всем доволен в «Ахмате». Действующий контракт 26-летнего серба рассчитан еще на 2 года.

«У Мирослава контракт с «Ахматом» еще на два года, так что на данный момент другие клубы делают предварительные запросы о том, как обстоит ситуация, но нет ничего конкретного. Несколько клубов следят за ним, но Богосавац счастлив в Грозном, его все устраивает, он сфокусирован на концовке сезона. Если по окончании сезона поступит предложение, мы обсудим его с «Ахматом» и там уже будем думать», — цитирует «РБ Спорт» Ратковица.

В этом сезоне Богосавац сыграл 23 матча за «Ахмат» и сделал четыре голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bogosavatsa-neskol-ko-klubov-sledyat-za-miroslavom-izuchayut-situatsiyu/
Футбол
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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