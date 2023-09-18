Агент рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА Мойзеса: «С ним все в порядке»

Агент Луис Гарсия, представляющий интересы Барбозы Мойзеса, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья защитника ЦСКА.

Футболиста заменили на 22-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«С Мойзесом все в порядке. Он еще будет проходить медицинские тесты. Примет ли он участие в матче против «Сочи» в Кубке России? Пока об этом ничего сказать не могу», — сказал Гарсия «СЭ».

В сезоне-2023/24 Мойзес провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

ЦСКА после восьми туров занимает 7-е место в чемпионате России, набрав 12 очков.