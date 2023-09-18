Агент Ренана назвал фантазиями возможный уход игрока «Зенита» в аренду

Сегодня, 21:30
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможности ухода бразильского футболиста в аренду.
«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гарсии.
Также агент рассказал, как относится к тому, что игрок последний раз выходил в составе «Зенита» 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
«Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — добавил он.
Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года. Ранее футболист выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне 19-летний бразилец принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 10 игр за команду.
После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -