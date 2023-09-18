Агент Ренана назвал фантазиями возможный уход игрока «Зенита» в аренду

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможности ухода бразильского футболиста в аренду.

«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гарсии.

Также агент рассказал, как относится к тому, что игрок последний раз выходил в составе «Зенита» 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — добавил он.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года. Ранее футболист выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне 19-летний бразилец принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 10 игр за команду.

После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.