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Сегодня, 21:30

Агент Ренана назвал фантазиями возможный уход игрока «Зенита» в аренду

Алина Савинова
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможности ухода бразильского футболиста в аренду.

«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гарсии.

Также агент рассказал, как относится к тому, что игрок последний раз выходил в составе «Зенита» 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — добавил он.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года. Ранее футболист выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне 19-летний бразилец принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 10 игр за команду.

После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-renana-nazval-fantaziyami-vozmozhnyy-ukhod-zashchitnika-zenita-v-arendu
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 - : -
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