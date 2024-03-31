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31 марта, 20:30

Агент Ренана: «Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит»

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Роберта Ренана, высказался по поводу дальнейшего будущего игрока.

11 января 20-летний футболист перешел в бразильский клуб на правах аренды из «Зенита» до конца декабря 2024 года. С тех пор он принял участие в 13 матчах, отличившись одной результативной передачей.

«Пока не знаю, вернется ли Роберт в «Зенит», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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