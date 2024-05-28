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Сегодня, 14:26

Агент Ренана опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Марсель»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Марсель». Ранее об этом сообщил журналист Марван Белькасем.

«Ренан может продолжить карьеру в «Марселе»? Нет, это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду защитник отыграл 14 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Марсель
Роберт Ренан
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