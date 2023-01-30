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Сегодня, 11:53

Агент Ренана рассказал, когда бразильский футболист присоединится к «Зениту»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника Роберта Ренана, рассказал, когда футболист присоединится к «Зениту».

«Ренан прилетит в Россию после игр молодежной сборной. Он с нетерпением ждем возможности присоединиться к клубу», — цитирует агента Sport24.

В начале января 19-летний защитник перешел в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. Предыдущим его клубом был «Коринтианс», в составе которого он провел 17 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-agent-renana-rasskazal-kogda-brazilets-prisoyedinitsya-k-zenitu
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Роберт Ренан
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