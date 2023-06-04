Агент Ренана считает, что футболист смог привлечь к себе внимание клубов на молодежном ЧМ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана ответил на вопрос об интересе к футболисту.

«Наверняка на этом турнире Роберт смог привлечь к себе внимание клубов. Предложений не получал. Все это только на уровне интереса», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован «Реал», который по информации СМИ, готов был предложить за игрока 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл 10 матчей за «Зенит» и не отличился результативными действиями. Футболист был вызван в национальную команду Бразилии на молодежный ЧМ.