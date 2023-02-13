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Сегодня, 16:43

Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал «СЭ» о том, когда игрок присоединится к клубу.

«Семак сказал, что Ренан приедет в «Зенит» после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе», — сказал Луис Фернандо Гарсия «СЭ».

Ренан вместе с молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, обыграв в финале Уругвай со счетом 2:0.

Ренан перешел в клуб из Санкт-Петербурга 10 января в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

ФК Зенит
Роберт Ренан
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