Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал «СЭ» о том, когда игрок присоединится к клубу.

«Семак сказал, что Ренан приедет в «Зенит» после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе», — сказал Луис Фернандо Гарсия «СЭ».

Ренан вместе с молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, обыграв в финале Уругвай со счетом 2:0.

Ренан перешел в клуб из Санкт-Петербурга 10 января в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.