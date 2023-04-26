Агент Ренана заявил, что по футболисту не поступало никаких предложений

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что ни один клуб не делал предложения по футболисту.

«В данный момент по Роберту нет ни одного предложения, я просто не могу комментировать то, чего не существует», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

26 апреля в СМИ появилась информация о возможном интересе к Ренану со стороны английских клубов.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 8 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.