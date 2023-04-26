Агент Ренана заявил, что по футболисту не поступало никаких предложений

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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что ни один клуб не делал предложения по футболисту.
«В данный момент по Роберту нет ни одного предложения, я просто не могу комментировать то, чего не существует», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.
26 апреля в СМИ появилась информация о возможном интересе к Ренану со стороны английских клубов.
В текущем сезоне 19-летний защитник провел 8 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.