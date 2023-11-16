Агент Ренана заявил, что у футболиста нет предложений об аренде

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможности аренды Ренана этой зимой. У вас есть какие-то предложения?

— Я не буду комментировать этот вопрос, — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

— Почему? Болельщикам интересно узнать о будущем 20-летнего футболиста.

— Потому что в этот момент ничего нет.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне 20-летний бразилец провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2028 года.