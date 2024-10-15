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Агент Мирзова: «Задержки по зарплате в «Химках»? Резиуана волнует только улучшение результатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, прокомментировал информацию, что в подмосковной команде в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных.

«Резиуан готовится к каждой игре, к каждой тренировке. Сейчас очень важны результаты команды и собственно игра. Задержки зарплаты? Я вам сказал ровно то, что сказал. Резиуан очень серьезно готовится к предстоящей игре, и его волнует, чтобы было улучшение результатов команды», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

После 11 туров «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 8 очками. Безвыигрышная серия подмосковной команды составляет 8 матчей (4 ничьих и 4 поражения).

Источник: РБ Спорт
Резиуан Мирзов
ФК Химки

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