Агент Риччели: «Мы больше не ведем переговоры с «Рубином»

Футбольный агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника «Фамаликана» Риччели, сообщил, что он больше не ведет переговоры о переходе в «Рубин».

«Мы больше не ведем переговоры с «Рубином». Предложения от ЦСКА и «Химок» действительно были. Однако, сейчас «Фамаликан» с «Сантосом» анализируют условия трансфера», — приводит слова агента Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро.