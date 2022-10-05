Агент Бийола: «Переход в «Зенит»? В венах Яки течет красно-синяя кровь»

Агент Бийола ответил на вопрос о том, согласился бы защитник перейти в «Зенит»

Агент Роберт Чибеж ответил на вопрос о том, согласился бы защитник Яка Бийол перейти в «Зенит».

«Яка продолжает следить за ЦСКА, за российским чемпионатом, общается с некоторыми людьми оттуда. Если Бийол получит предложение от «Зенита», согласится ли перейти? В венах Яки течет красно-синяя кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем, этого никто не знает. При этом отмечу, Бийол всегда будет благодарен ЦСКА за то, что ему выпала возможность быть частью клуба», — приводит слова Бийола «РБ Спорт».

Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе» летом 2022 года. Контракт с итальянским клубом рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за итальянский клуб 5 матчей в серии А и забил два гола.