Агент Бийола: «Переход в «Зенит»? В венах Яки течет красно-синяя кровь»

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Агент Роберт Чибеж ответил на вопрос о том, согласился бы защитник Яка Бийол перейти в «Зенит».
«Яка продолжает следить за ЦСКА, за российским чемпионатом, общается с некоторыми людьми оттуда. Если Бийол получит предложение от «Зенита», согласится ли перейти? В венах Яки течет красно-синяя кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем, этого никто не знает. При этом отмечу, Бийол всегда будет благодарен ЦСКА за то, что ему выпала возможность быть частью клуба», — приводит слова Бийола «РБ Спорт».
Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе» летом 2022 года. Контракт с итальянским клубом рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за итальянский клуб 5 матчей в серии А и забил два гола.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования