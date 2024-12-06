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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Орещук: «Из-за запрета на трансферы ЦСКА выбывает из гонки в РПЛ»

Агент Орещук считает, что Акинфеев останется в ЦСКА еще на 3 года из-за запрета на трансферы
Руслан Минаев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал решение ФИФА о запрете ЦСКА регистрировать новичков до лета 2026 года.

«Внутренние ресурсы будут подключаться, академия должна заработать. Футболистов, которые уже есть, ни продавать, ни отпускать нельзя. Думаю, что на эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки, или только талант Николича может им помочь.

Второе, жалко Игоря Акинфеева. Ему еще года три играть придется. Думаю, он в следующем году надеялся закончить, а сейчас с этим баном вряд ли закончит. Заберут из аренды ребят», — цитирует агента Metaratings.ru.

Чидера Эджуке в&nbsp;ЦСКА в&nbsp;2022 году. ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке

Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причина наказания не уточняется. После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
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Игорь Акинфеев
Роман Орещук
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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