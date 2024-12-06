Орещук: «Из-за запрета на трансферы ЦСКА выбывает из гонки в РПЛ»

Агент Орещук считает, что Акинфеев останется в ЦСКА еще на 3 года из-за запрета на трансферы

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал решение ФИФА о запрете ЦСКА регистрировать новичков до лета 2026 года.

«Внутренние ресурсы будут подключаться, академия должна заработать. Футболистов, которые уже есть, ни продавать, ни отпускать нельзя. Думаю, что на эти три трансферных окна ЦСКА выбывает из гонки, или только талант Николича может им помочь.

Второе, жалко Игоря Акинфеева. Ему еще года три играть придется. Думаю, он в следующем году надеялся закончить, а сейчас с этим баном вряд ли закончит. Заберут из аренды ребят», — цитирует агента Metaratings.ru.

Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна. Причина наказания не уточняется. После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.