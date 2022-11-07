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Орещук о выведении Чистякова из состава «Зенита»: «Не думаю, что дело в ошибке на поле»

Орещук не думает, что выведение Чистякова из состава «Зенита» связано с ошибкой в матче против «Ахмата»
Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о выведении защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита».

«Не думаю, что дело в ошибке Чистякова на поле, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Тут что-то глубже. За такие промахи из состава не выводят. Что конкретно произошло, мы не знаем. Это вам надо у других узнавать.

Может быть, чтобы подумали над своим поведением, не угрожали, не ставили ультиматумов. Может, какой-то внутренний вопрос, связанный с условиями контракта. Мы же не знаем. Если Чистяков неправильно себя повел, ему могли дать понять: раз ты не хочешь здесь оставаться, иди куда хочешь. Тренируйся с дублем, подумай там о жизни. Такая реакция клуба бывает на поступки агента игрока».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-ne-dumayu-chto-delo-v-oshibke-chistyakova-na-pole-tut-chto-to-glubzhe/
Дмитрий Чистяков
Роман Орещук
ФК Ахмат
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