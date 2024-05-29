Агент Роналдо: «Бразилец получает удовольствие от города, от игры за «Ростов»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о прогрессе бразильца в России.

«Роналдо счастлив, что забил «Зениту», но, к сожалению, гол не помог уйти от поражения. Сейчас он собирается как следует отдохнуть, после чего снова сконцентрируется исключительно на футболе.

Роналдо получает удовольствие от города, от игры за «Ростов», но будущее знает только Бог, поэтому я не вправе давать громкие обещания. Я не удивлен, что Роналдо сразу удалось закрепиться в «Ростове». Я и мой партнер Фабио Менезеш довольны его прогрессом в России», – цитирует Metaratings.ru Гранху.

23-летний бразилец в сезоне-2023/24 сыграл в 15 матчах за «Ростов», забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.