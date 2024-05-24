Агент Роналдо ответил на вопрос о возможном переходе игрока «Ростова» в топ-клуб РПЛ

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы вингера «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.

«Возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? Спросите это у «Ростова». Конечно, в футболе все возможно, но сейчас Роналдо счастлив здесь. Ему все нравится», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в «Ростов» в январе этого года. Он провел за команду 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Контракт Роналдо с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года.