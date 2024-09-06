Агент Роналдо: «За все лето на нас никто не выходил»

Хулио Сезар Гранха, агент бразильского форварда «Ростова» Роналдо, заявил, что в летнее трансферное окно ни одного запроса от других клубов по футболисту не было.

«За все лето не было ни одного запроса по игроку, на нас никто не выходил. Мы надеемся, что Роналдо останется в «Ростове» до конца сезона», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роналдо провел за «Ростов» 8 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт 23-летнего футболиста с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.