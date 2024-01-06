Агент Роналдо: «Посетим Ростов и убедимся, что игрок будет в безопасности»

Агент Хулио Сезар Гранха отметил, что вингер «Левски» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос не боится приезжать в Россию.

«В «Ростове» нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждет нового вызова и уверен в своих силах. Сегодня мы вылетаем в Турцию, будем там завтра. Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно, что «Ростов» согласовал переход Роналдо. Отмечалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро, а контракт с игроком будет подписан до 2028 года. В текущем сезоне 23-летний вингер провел за «Левски» 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.