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Сегодня, 20:27

Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, прокомментировал победный гол форварда в матче с «Оренбургом» (3:2) в 5-м туре РПЛ.

«Вы знаете, всем нападающим важно забивать, но важнее то, что гол стал победным и был забит перед финальным свистком. Способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, что ему это по силам. Мне бы очень этого хотелось», — цитирует агента Metaratings.ru.

23-летний бразилец в этом сезоне провел за «Ростов» 6 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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